ارتفاع أعداد المواطنين العاملين كمندوبي توصيل بنسبة 122%.. والسبب؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين كمندوبي توصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بنسبة 122%، وذلك منذ بدء تطبيق منع التجول كإجراء احترازي لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة سبب هذا الارتفاع وهو أن الإقبال على الاستفادة من خدمات تطبيقات التوصيل ارتفع بنسبة 54% خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المنفذة من قبل مواطنين ارتفع بنسبة تصل إلى 65%.

والجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت حملة “جا دورك” حثت من خلالها المواطنين على التسجيل في تطبيقات التوصيل المعتمدة لديها والتي يبلغ عددها 20 تطبيقاً؛ للمساهمة في تلبية احتياجات المستفيدين خلال فترة منع التجول.