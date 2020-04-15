- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين كمندوبي توصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بنسبة 122%، وذلك منذ بدء تطبيق منع التجول كإجراء احترازي لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة سبب هذا الارتفاع وهو أن الإقبال على الاستفادة من خدمات تطبيقات التوصيل ارتفع بنسبة 54% خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المنفذة من قبل مواطنين ارتفع بنسبة تصل إلى 65%.
والجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت حملة “جا دورك” حثت من خلالها المواطنين على التسجيل في تطبيقات التوصيل المعتمدة لديها والتي يبلغ عددها 20 تطبيقاً؛ للمساهمة في تلبية احتياجات المستفيدين خلال فترة منع التجول.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد المواطنين العاملين كمندوبي توصيل بنسبة 122%.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.