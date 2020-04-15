شاهد رنج روفر المقلدة في الصين وبكم يتم بيعها

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت سيارة “هانكت كانتسي” في الأسواق الصينية، وهي أحدث تقليد صيني لموديل غربي، تحديداً رنج روفر.

لا يوجد أي شك، السيارة تبدو مطابقة لرنج روفر .. ويُذكر أن شركة “زوتيي” الشهيرة بالتقليد ستقوم بتصنيع هانكت كانتسي الجديدة لأن التصميم الأصلي -إذا صح استخدام كلمة الأصلي في عالم التقليد الصيني- كان قادماً منها قبل إرسال خطط التصميم لشركة “هانكت”، ولكن عملية التصنيع نفسها تظل تحت إشراف زوتيي!

وتعتمد كانتسي على محرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 218 حصان وعزم دوران 370 نيوتن.متر وتسارع إلى 100 كم\س في 9.19 ثانية وسرعة قصوى 185 كم\س، بينما تقدر كفاءة استهلاك الوقود بـ 9.2 لتر لكل 100 كيلومتر، مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات وأنظمة دفع خلفي ورباعي.

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وقد وضعت الشركة بعض الجهد في تصميم الداخلية.. والتي لا تزال مشابهة بعض الشيء لداخلية رنج روفر ولكن مع إضافة شاشة مزوجة عملاقة ولمسات هنا وهناك في محاولة لتمييزها، مع مواد أقل جودة بكثير بالطبع وبدون نفس التقنيات المتطورة للموديل الأصلي.

وننتهي عند أهم عامل في كل المعادلة، وهو السعر.. سيبدأ ثمن هانكت كانتسي من 159,800 يوان، ما يعادل 85,000 ريال فقط، وللمقارنة، يبدأ سعر رنج روفر في الصين من 1.22 مليون يوان، ما يعادل 648,000 ريال.