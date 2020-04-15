يمكنك الآن تجديد رخصة القيادة عبر أبشر بدون الكشف الطبي للنظر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إمكانية تجديد رخص القيادة إلكترونياً عبر منصة “أبشر” دون اشتراط الكشف الطبي للنظر.

وأشارت الإدارة إلى أن ذلك يأتي تسهيلاً للمستفيدين من خدمات المرور السعودي، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وجاءت التغريدة كالتالي: “تسهيلاً للمستفيدين من خدمات #المرور_السعودي، يمكنكم الآن تجديد “رخص السير” إلكترونياً عبر منصة “أبشر” دون اشتراط الكشف الطبي للنظر، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية”.