أول المعلومات عن مواصفات كيا ستينجر 2021 فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – أخذت كيا خطوة جريئة بالكشف عن سيارة رياضية في عالم أصبح مهووساً بسيارات الـ SUV، وبعد أن أثبتت نجاحها في الأسواق العالمية، فقد اقتربت من الحصول على تحديث فيس ليفت.

بادئ ذي بدء، يقال أن إصدار GT الأعلى سيستمد قوته من نسخة مطورة من محرك V6 سعة 3.3 لتر مزدوج التيربو، ومن المتوقع أن تصبح القوة 380 حصان و528 نيوتن.متر من عزم الدوران، بدلاً من 365 حصان و510 نيوتن.متر من عزم الدوران في الإصدار الحالي، كما ستحصل على نظام عادم متغير.

تشتمل تغييرات التصميم في ستينجر 2021 على مصدات أمامية وخلفية معاد تصميمها، ومصابيح أمامية بمظهر محدث، ومن المؤكد سيتم تعديل المصابيح الخلفية قليلاً، وسيتم ربطها ببعضها بشريط ضوئي LED بكامل عرض السيارة، وفي الداخل، نتوقع أن تحل أجهزة القياس الرقمية بالكامل محل التناظرية الحالية، ونظام ترفيهي بشاشة لمسية قياس 10.25 بوصة بدلاً من الشاشة ذات قياس 8 بوصة الحالية.

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إذا كان التقرير دقيقاً، فستُقدم كيا ستينجر 2021 في كوريا الجنوزبية بيوليو القادم، وتصل لأسواقنا بعدها ببضعة أشهر.

ملحوظة: هذا هو الشكل الحالي وليس الفيس ليفت