الطريقة التي نشتري بها السيارات قد تتغير إلى الأبد

الخليج ٣٦٥ نت – عادة إذا رغبت في شراء سيارة جديدة أن تنطلق إلى الوكالة واختبار قيادة السيارة، وإذا سار كل شيء على ما يرام، ستجلس لإبرام الصفقة النهائية، وهذه الطريقة لشراء السيارات موجودة منذ عقود، على الرغم من تزايد عدد الأشخاص الذين يقررون التسوق عبر الإنترنت لشراء سيارتهم الجديدة، إلا أن جائحة فيروس كورونا قد أغلقت معظم وكلاء السيارات، لذا أصبح بيع السيارات بالطرق التقليدية غير ممكن، ولا أحد يعرف متى سيتم رفع القيود والإغلاق، ونتيجة لذلك، يتعين على الوكلاء استخدام التقنية من أجل البقاء خلال هذه الأوقات الصعبة.

أقر العديد من الوكلاء حول العالم بأن طريقة بيع السيارات الخاصة بهم يجب أن تتغير بسرعة، حيث قال ريت ريكارت، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكارت أوتوموتيف بولاية أوهايو، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الجمعية الوطنية لتجار السيارات: “سيؤدي ذلك إلى تغيير جذري في نظرة الناس إلى شراء السيارات، فبحلول نهاية العام الجاري، سيوفر 80 إلى 90% من وكلاء السيارات إمكانيات البيع الإلكتروني في متاجرهم.

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ستسمح خدمة البيع الإكتروني للعملاء بالقيام بكل شيء تقريباً عبر الإنترنت، باستثناء اختبار القيادة، وربما التوقيع النهائي على أوراق البيع، على الرغم من وجود تقنية تسمح بإجراء هذه المهمة عن بعد، والجدير بالذكر أن المبيعات عبر الإنترنت قد تضاعفت في الأسابيع الستة الماضية، وعلى الرغم من أن بعض القوانين يجب أن تتغير للسماح للعملاء بالتوقيع عبر الإنترنت بدلاً من الحضور الشخصي، إلا أن مالكي الوكالات على ثقة بأن الحكومات مستعدة للعمل معهم لحل هذه المشكلة خاصة في ظل الظروف الحالية.

في الختام، يجدر بالذكر أن الوكلاء يواصلون في تطوير وتحسين عمليات البيع عبر الإنترنت، وسيتم استخدام برامج مثل Zoom من قبل الوكلاء لتوفير جولات مباشرة، في حين يتسبب كوفيد 19 بالتأكيد في نصيب كبير من المشاكل ندعو الله أن يزيح هذه الغمة قريباً.