مميزات نيسان سنترا 2021 تجعلها إحدى أفضل السيارات في فئتها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف عنها لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019، كان من الواضح أن نيسان سنترا 2021 أفضل بكثير من سابقتها، ففي جيلها الثامن، تم إعادة تصميم سنترا بالكامل، وكشفت عنها نيسان لأول مرة بطلاء برتقالي وسقف أسود أنيق، وإليكم سبب أنها واحدة من الأفضل في فئتها حالياً.

1- التصميم الجريء الجديد

بإعادة تصميمها بالكامل، نجحت نيسان في تحويل سنترا إلى سيارة أنيقة، خاصة بفضل الطلاء البرتقالي وجنوط 18 بوصة من SR، لذا فإن سنترا هذه جميلة للغاية، كما جعلتها نيسان أقصر وأوسع من الطراز السابق، بالإضافة استخدام شبك V-motion والمصابيح الأمامية الأنيقة، ومن جميع الزوايا، يعد هذا التصميم انتصاراً كبيراً.

2- مقصورة أنيقة وتقنيات جيدة

تم دعم المظهر الخارجي الجريء بتصميم داخلي يجعلها واحدة من الأفضل في فئة السيدان المدمجة، فالتصميم رائع مع الكثير من المساحة والتخزين، في حين أن التقنيات جيدة أيضاً بفضل استخدام شاشة لمسية سهلة الاستخدام تدعم كلاً من ابل كاربلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى حصولها على فتحات تهوية دائرية، في حين تبدو مقاعد نيسان أكثر راحة، ويمتلك الراكبون في الخلف مساحة ساقين كبيرة ومنفذ USB لشحن جوالاتهم، بالإضافة إلى مقاعد جلدية مع خياطة برتقالية في حزمة SR Premium Package.

3- المزيد من القوة ولكنها لا تزال اقتصادية

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كانت سنترا الأخيرة بطيئة، حيث تحصل على قوة 124 حصان فقط من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 9.5 ثانية، وقد ألقت نيسان المحرك القديم في سلة القمامة، وبدلته بمحرك أكبر سعة 2 لتر يولد قوة 149 حصان أي بزيادة قدرها 20%، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 8 ثوان فقط، كما تم تحسين صرفية الوقود لتصبح 8.11 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة في المدينة و6 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة على الطرق السريعة، ولا تزال القوة توفر حصرياً إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة CVT اكسترونيك، ونأمل أن تضيف نيسان طراز توربو إلى تشكيلة السيارة في السنوات القادمة لتلبية احتياجات محبي القوة.

4- تجربة قيادة وسفر مريحة للغاية

عاد العديد من منافسي سنترا إلى استخدام نظام التعليق الخلفي، وهو أقل تكلفة لكنه أقل تعقيداً من نظام التعليق المستقل، وقد استفادت نيسان من هذا الأمر بمنح سيارة سنترا تعليق خلفي مستقل جديد ونظام تعليق أمامي ماكفرسون، وهو يجعلها واحدة من أفضل السيارات في تجربة القيادة والسفر، كما يوفر نظام التوجيه الكهربائي الجديد استجابة عالية، ويمكن لنظام نيسان للتحكم النشط في الحركة أن يساعد السائق بشكل كبير.

5- الأسعار لا تزال معقولة

على الرغم من تحسينها في كل جوانبها، فقد تمكنت نيسان من الحفاظ على كون سنترا تتوفر بسعر معقول مقارنة بالغالبية العظمى من منافسيها، حيث أن إصدار S الأساسي يبلغ سعره في أمريكا 19,019 دولار (71,300 ريال)، في حين أن إصدار SR مع حزمة SR Premium وطلاء بلونين تتوفر بسعر 25,120 دولار (94,200 ريال)، في حين تتجاوز أسعار العديد من منافسيها الـ 30,000 دولار (112,500 ريال)، لذا تظل نيسان سنترا واحدة من الأفضل في فئة السيدان المدمجة.