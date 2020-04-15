مبيعات “تويوتا عبداللطيف جميل” تتخطى 1,000 سيارة عبر الأونلاين في الربع الاول من 2020

الخليج ٣٦٥ نت – مع تفشي فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم تاثرت أغلب القطاعات وتراجعت في مبيعاتها ومن ضمنها قطاع السيارات والسبب هو الإجراءات التي إتخذتها الدول ومنها المملكة العربية السعودية لمنع تفشي هذا الفايروس والتي نتج عنها قرارات وضعت لتنظيم عمل بعض القطاعات لمدة محددة في اليوم.

ولو استعرضنا قطاع السيارات في المملكة كمثال ، فسنجد ان الكثير من العملاء تجنب الذهاب الى وكالات السيارات منعا للاختلاط وبدأ البعض بالاتجاه للشراء والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة أو تطبيقها ، وهذا ساعد كثيرا الشركات التي كانت لديها انظمة الكترونية قوية وجاهزة بان تستمر في البيع وقد وفرت العديد من الوكالات خدماتها أونلاين سواء لحجز الصيانة أو لشراء السيارة مباشرة او حتى طلب قطع الغيار ، بحيث يتم توفير خدمة توصيل السيارة الجديدة الى باب بيتك اواخذها للصيانة.

هذا وقد ذكرت تقارير ان “تويوتا” عبداللطيف جميل قامت ببيع أكثر من 1,000 سيارة في الربع الأول منذ هذا العام 2020 من الاونلاين فقط وهذا كان بفضل جاهزية انظمة البيع الإلكتروني لديها قبل الأزمة الحالية مما ساعدها على الاستمرارية حتى في ظل القيود الحالية، ويمكن للراغب في الشراء الدخول الى موقع تويوتا عبداللطيف جميل كمثال وإختيار السيارة التي تناسبه من لون ومواصفات واضافات واكمال طلب الشراء بالكامل

ومن ثم ستقوم الشركة بإكمال الاجراءات ويتم الدفع ايضا ثم نقل السيارة الى باب بيت العميل بدون الحاجة لمراجعة اي جهة أخرى، او استخدام تطبيق مثل تطبيق Toyota Select والذي يستخدم تقنية ( Augmented Reality – الواقع المعزز ) والذي يتيح لك اخذ نظرة كاملة على السيارة وكانها امامك.

ويعتبر رقمنة قطاع السيارات تحدي كبير يواجه العديد من الشركات وتسابق الزمن للانتهاء منه لتوفير إحتياجات السوق خصوصاً في ظل الأزمات مثل التي نمر بها هذه الايام ، من خلال تسهيل خدمة الزبائن وخدمتهم بشكل اسرع.

Advertisements

للتحميل الأن أختر نوع جهازك: