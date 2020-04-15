ابتكار تقنية تتيح للسائقين تشغيل الشاحنات عن بعد

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم شركة Voysys السويدية باختبار تقنية جديدة تتيح لها تشغيل الشاحنات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

تسمح هذه التقنية المتقدمة للمستخدمين بالتحكم في الشاحنة أو أي سيارة اخرى عن بعد، حيث يرتدي المشغلون ما يشبه الخوذة والتي تحتوي على شاشات تعرض فيديو حي، أو نظارة VR، ووحدات تحكم عن بُعد للتحكم في السيارة أو الآلة.

توفر التقنية قيد التجربة مجال رؤية 180 درجة، كما تشمل مزايا هذه التقنية القضاء على الحاجة إلى أن يكون سائقو الشاحنات بعيدين عن المنزل، بالإضافة إلى القدرة على مكافحة إرهاق السائق من خلال إتاحة تشغيله لسيارته بسهولة أكبر.

يمكن لهذه التقنية أيضاً تحسين السلامة على الطرق وذلك عن طريق إزالة السائقين من مواقع العمل الخطرة، ويمكن استخدامها حتى في المهام المعقدة والحساسة مثل تشغيل رافعة تحميل الأخشاب.

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من جانبها، تقول Voysys أنه بفضل تقنيات شبكات الجيل الخامس والجيل الرابع / LTE سيكون الاتصال مباشراً وسيكون التواصل بين المشغلين والمركبات على الطرق أو في موقع العمل في الوقت الفعلي دون تأخر.

في الختام، تفتخر Voysys بزمن استجابة من المشغل إلى الشاحنة والذي يبلغ 75 مللي ثانية فقط على شبكات الجيل الرابع، و40 مللي ثانية فقط على الشبكات الأسرع.