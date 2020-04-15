سيارة يمتلكها “جاي لينو” تنتج رائحة البطاطس!

الخليج ٣٦٥ نت – هل فكرت مرة في سيارة بمحرك طائرة؟! إذا كنت كذلك فسيارة ايكوجيت (EcoJet) الخاصة بمقدم البرامج التلفزيونية الكوميدية الأمريكي الشهير “جاي لينو”

حيث صمم هذه السيارة جاي لينو بالتعاون مع شركة جنرال موتورز، إذ أراد لينو أن يُضيف سيارة لا مثيل لها في العالم إلى مجموعته المكوّنة من أكثر من 130 سيارة، وأرادها رياضية وسريعة وصديقة للبيئة، وأثمر هذا التعاون مع مهندسي جنرال موتورز بهذه السيارة التي ظهرت لأول مرة في عام 2006.

تتميز ايكوجيت بالسرعة الفائقة إذ تتفوق على معظم سيارات السوبركار الحالية وبإمكانها الوصول إلى سرعة تبلغ 390 كم/س، إذ تمتلك محرك توربيني مصمم للإستخدام في الطائرات (مثل مروحية Bell 222)، ويعمل على وقود الديزل الحيوي الذي يعتبر أنظف من الديزل العادي.

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كما تمتلك ايكوجيت بعض التجهيزات السابقة لعصرها، مثل استخدام الكاميرات بدلاً من المرايا للرؤية الخلفية، كما تأتي مع شاشتين أخرتين من نوع LCD لعرض المعلومات والملاحة، وتدعم تقنية الأوامر الصوتية.

ولكن دعني أخبرك بالمضحك في هذه السيارة، ألا وهو أن بإمكانها العمل على زيت الطهي المكرر، وبالتالي فهي تنتج نفس الرائحة الناتجة عن طهي البطاطس المقلية! وفيما يخص سعرها فهو غير متوفر للأسف.