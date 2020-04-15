دراسة حديثة تكشف الفترة التي يعيشها كورونا على السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت مجلة “نيو إنجلاند” الطبية دراسة حديثة كشفت فيها عن الفترة التي يعيشها فيروس كورونا المستجد ويمكن خلالها نقل العدوى على الأسطح المختلفة.

ووفقًا لما جاء في الدراسة فإن كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ، لمدة تصل إلى 3 أيام.

وتزيد فرصة التعرض للعدوى عند الخروج من المنزل، حيث ينتقل الفيروس الخطير على أجزاء الجسم والملابس بسهولة، لذا نصح الباحثون بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.

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كما يتعرض الأشخاص للإصابة بالفيروس في حال استخدام السيارة للتنقل، حيث توجد أماكن متعددة داخل السيارة يمكن للفيروس أن يعيش فيها لساعات طويلة.

وأشارت الدراسة إلى أن أبرز الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها الفيروس داخل السيارة، هي “المقود وناقل الحركة والمسجل، وأزرار التحكم في التكييف، ومفاتيح نوافذ السيارة، ومقابض الأبواب”.

كما يمكن أن يتواجد كورونا على “مفاتيح الإضاءة والفرامل اليدوية ومقبض درج المركبة والمرآة العلوية ومقبض شنطة السيارة وعصا التحكم بالمساحات”.