تعرف على خدمة التأجير طويل الأمد من الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس شركة الوفاق لتأجير السيارات في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، حيث لم يقتصر نجاحها على المملكة العربية السعودية فقط، بل امتدت خارج المملكة لتشمل دول مختلفة تتضمن الإمارات ومصر وتركيا مع تقديمها خدمات ذات مستوى عالمي مبهر، ونستعرض اليوم خدمة الوفاق المميزة لإيجار السيارات طويل الأمد.

تتيح شركة الوفاق لتأجير السيارات خدمة تأجير السيارة لفترة زمنيّة محددة يتم الإتفاق عليها، مقابل رسوم ثابتة وتكون مقدمًا عبارة عن دفعة أوليّة، ثم يليها دُفعات شهرية طوال مدة العقد، وهذه الخدمة مُقدّمة على ثلاث فترات مختلفة شاملة جميع الإمتيازات، الفترات هي سنة واحدة، سنتين، أو ثلاث سنوات.

هذا بجانب العديد من المميزات التي توفرها الشركة للعميل مثل:

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يحق للعميل حرية إختيار نوع السيارة.

يحق للعميل صيانة مجّانية طوال فترة العقد.

يحق للعميل سيارة بديلة في حالة الحوادث لا سمح الله أو الصيانة.

الإستفادة من مميزات إكتساب النقاط في عضوية شركة الوفاق لتأجير السيارات (أميالي).

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور