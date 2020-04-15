أنواع السيور وأضرار انقطاعها على محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد السيور ” أحزمة المحرك” من أهم الأجزاء في السيارة، حيث تلعب دورا مهما وكبيرا فى تشغيل الأجزاء الميكانيكية للسيارات باختلاف طرازاتها، وعلى الرغم من سعرها المنخفض، إلا أن انقطاع أحدها بشكل مفاجئ قد يسبب أضراراً جسيمة للمحرك.



لذا ينصح خبراء السيارات بضرورة الاطلاع ومعرفة مجموعة السيور “الأحزمة” ودور كل واحد منها، كما يجب التأكد من سلامة هذه السيور باستمرار، والحرص على تغييرها في المواعيد المقررة.

ويعتبر سير الكاتينة أهم هذه السيور، حيث يقوم بنقل الحركة من محور المحرك الأساسي (عامود الكَرَنك) إلى عامود توافق الصمامات (عامود الكامات)، بشكل توافقي متزامن لفتح وغلق الصمامات.

وفي حال انقطاع سير الكاتينة أثناء القيادة فإنه قد يؤدي إلى اعوجاج صبابات المحرك، أو تكسُّرها وانكسار في جسم البساتم “المكابس”.

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ويبلغ عمر سير الكاتينة في السيارات اليابانية بين 80 و90 ألف كيلو متر، أما السيارات الكورية فيتراوح عمره من 50 وحتى 70 ألف كيلو متر.



ومن السيور الهامة الأخرى في السيارة كل من سير المولد الكهربائي “الدينامو”، بالإضافة إلى سير مقود القيادة الذي يعمل بالطاقة “باور ستيرنج”، وسير جهاز التكييف.

ويعد سماع صوت صفير عند قيادة السيارة من أبرز العلامات على تلف السيور، كما تشير أصوات التخبيط التى تصدر أثناء توقف السيارة، إلى قرب تلف أو انقطاع سير الكاتينة في محرك السيارة.



وكي يتم تجنب انقطاع السيور، يجب استبدالها قبل انتهاء عمرها الافتراضي بفترة، أو في حال ظهور أي من علامات تلف السيور التي تم ذكرها سابقاً، كما نصح الخبراء بضرورة شراء السيور التي تحددها الشركة المنتجة للسيارة.