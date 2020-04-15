تعرف على الدور الهام لمسند الرأس في الحوادث

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر مسند الرأس من الأجزاء الأساسية الهامة في الهيكل الداخلي للسيارة، ويعتقد كثير من قائدي السيارات أنه قد صنع خصيصاً لراحة الرأس أثناء القيادة، وهو بالطبع اعتقاد خاطئ!



حيث أن مساند الرأس تقوم بحماية قائد السيارة من التعرض لإصابات في منطقة الرقبة عند وقوع تصادمات، وفي حالة ضبطه على الوضعية الخاطئة فقد يسبب أضراراً خطيرة تتمثل في حدوث شد زائد للفقرات العنقية أو قد يصل الأمر إلى كسر في الرقبة.



كما تم تطوير مساند الرأس في طرازات السيارات الحديثة لكي تؤدي وظيفتها في حماية الرأس والعنق بصورة أفضل، وتعرف عالميًا باسم “مسند الرأس النشط” أو (Active Head Restraint).

وتعتمد مساند الرأس النشطة على قدرتها في دفع نفسها إلى الأمام وللأعلى تلقائيًا عند وقوع حادث ما، وذلك لتقليل المسافة بين الرأس ومسند الرأس وتخفيف الرضوض الناتجة من الاصطدام.



مع ملاحظة أن مساند الرأس النشطة تعمل فقط في الحوادث الخلفية وليست متوفرة في كل السيارات، ولكن يمكن إضافتها من خلال التواصل مع توكيل سيارتك.