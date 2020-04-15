شاهد أول صور مسربة لـ"فورد" العملاقة F-150 موديل 2021

كتب: باسل الحلواني

تداول عدداً من مواقع السيارات العالمية صوراً مسربة للجيل الجديد من سيارة فورد البيك أب العملاقة F-150 موديل 2021.

ويظهر تصميم السيارة الجديدة شبيه إلى حد ما بتصميم F-150 التي طرحت العام الماضي، لكن الواجهة الأمامية باتت مختلفة، واختلف فيها شكل شبك غطاء المبرد، وباتت المصابيح

المثبتة عليها أضيق وتعمل بتقنية LED.

وتأتي مقصورة هذه السيارة بواجهة قيادة جديدة، فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى في المنصف تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات تقريبا.

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كما تغيرت في السيارة أيضا أشكال فتحات التهوية الخاصة بأنظمة التكييف، واختلف تصميم

المقود، وتصميم الأزرار الخاصة بالتحكم بأنظمة المولتيميديا والقيادة.

ومن المرجح أن تطلق هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.3 ليتر، ومحرك توربيني بـ 6 أسطوانات وسعة 2.7 ليتر، ومحرك توربيني بسعة 3. ليتر.

وقد تطرح نسخة معدلة منها مزودة بمحرك كبير بـ 8 أسطوانات بسعة 5.2 لتر، شبيه بالمحرك المركب على سيارات Mustang GT500 بعزم يعادل 750 حصانا.