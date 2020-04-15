عودة مصنع هيونداي الوحيد بالاتحاد الأوروبي للعمل

قررت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" استئناف العمل في مصنعها في "نوسوفيتش" شرقي التشيك بعد توقف الإنتاج لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية.

وقال الشركة في بيان لها، إنه تم استئناف العمل في خطوط التجميع صباح اليوم الثلاثاء، وتم تشغيل اثنتان فقط من نوبات العمل الثلاثة المعتادة، وجرى

تعزيز تدابير النظافة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المصنع هو الوحيد لهيونداي في الاتحاد الأوروبي ويصنع طرازات من بينها السيارة المدمجة طراز "آي 30 ". ويعمل في المصنع في الظروف الاعتيادية 2500 شخص.