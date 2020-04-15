رابطة تجار السيارات تُثمن قرار محافظ القاهرة بمنح تصاريح مؤقتة للمعارض غير المرخصة

كتب: باسل الحلواني

تقدمت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، بالشكر إلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك بعد قراره بفتح باب تلقي طلبات الحصول على تصاريح مؤقتة لأصحاب معارض السيارات غير المرخصة، بما يمكنهم من مزاولة النشاط بشكل قانوني.

وقال أسامة أبو المجد، رئيس الرابطة في خطاب رسمي موجه للمحافظة، إنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الرابطة الموقر وجميع معارض

وشركات السيارات على مستوى الجمهورية، يتوجه للسيد محافظ القاهرة بالشكر والتقدير للاستجابة إلى نداء وطلب استمر سنوات.

وصرح "أبو المجد"، بأن الرابطة كانت تطالب دومًا بالسماح بترخيص معارض السيارات حتى يتثنى العمل في ظل نطاق غير مخالف للقوانين، طالما امتثلت معارض السيارات بكافة الالتزامات المالية والتنظيمية تجاه الدولة.

Advertisements

ووصف رئيس رابطة تجار السيارات، القرار الصادر من المحافظة ويحمل رقم (2763) لسنة 2020 بـ"الحكيم"، مؤكداً أنه سيسهم كثيرًا في تنظيم وتطوير قطاع السيارات.

كان محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، قد أصدر مؤخرًا قرارا بفتح باب تلقي أصحاب الشأن الراغبين في التقدم بطلبات توفيق أوضاعهم المخالفة بالحصول على التصاريح المؤقتة لممارسة نشاط معارض السيارات.

وأكد المحافظ، أن القرار يساعد على توفيق أوضاع معارض السيارات في مصر من خلال التراخيص المؤقتة التي سيتم فتح الباب عليها في الفترة من أول أبريل وحتى الأول من أكتوبر القادم.