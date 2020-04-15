تسريب صور ومواصفات ام جي 6 فيس ليفت 2021

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ام جي موتور النقاب عن الجيل الحالي من ام جي 6 في سبتمبر من عام 2017، لذا فقد حان الوقت لحصولها على فيس ليفت الذي ظهر قبل الكشف عنه في صور مسربة.
مواصفات ام جي 6
ستأتي السيارة بواجهة أمامية جديدة وأكثر وضوحاً إلى حد كبير، إذ تتميز بمصابيح أمامية مُعاد تصميمها برسومات جديدة، وشبكة تهوية على شكل خلية النحل، ومصد مُعاد تصميمه وشارة أكبر، وفي الخلف نرى إثنين من أنابيب العادم الدائرية الكبيرة وتصميم جديد للمصد وجناح خلفي صغيرة لغطاء صندوق الأمتعة
وتأتي ام جي 6 2021 بمحرك تيربو 1.5 لتر بقوة 178 بزيادة قدرها 12 حصان، بينما النسخة الهايبرد فيعتقد أنها تستخدم محرك بنزين 1 لتر بموتور كهربائي بقوة 224 حصان وعزم 622 نيوتن متر.
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