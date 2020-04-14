نيسان 400 زد 2022 قد تحصل على محرك توين تيربو V6

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان النقاب عن 370Z في 29 أكتوبر 2008، كسيارة رياضية قوية، ولم تحصل على تغييرات كبرى منذ ذلك الحين، وفي حين تم الإعلان سابقاً أن الجيل التالي منها كان سينكشف في سبتمبر 2018، إلا أن التفاصيل حول الكوبيه الرياضية ذات الدفع الخلفي غامضة، والآن أحد المصادر الأكثر موثوقية سلط الضوء على كيفية تحويل نيسان 370Z لمواكبة العصر.

كشف المصدر أن سيارة نيسان الرياضية الجديدة والتي يعتقد أنها ستحمل اسم 400Z ستستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر من انفينيتي Q60، والذي سيولد قوة 400 حصان و475 نيوتن.متر من عزم الدوران، مما يساعد الكوبيه القوية على الانطلاق من 0 إلى 96 كم/س في 4.5 ثانية، وفي حين أن Q60 Red Sport 40 تتوفر حصرياً بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، فإن 400Z الجديدة ستحصل على خيار ناقل حركة يدوي أيضاً.

وحتى لو كان لديها نفس محرك انفينيتي بدون تعديل، فإن السيارة الرياضية القادمة ستكون أسرع بكثير بفضل حجمها الأصغر وبالتالي فهي أخف وزناً، وبعد ذلك، يمكن لإصدار نيسمو منها الحصول على المزيد من الطاقة بفضل تعديلات التعليق والهيكل والمكابح لإنشاء إصدار أقوى.

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يعتقد المصدر أن الكشف الرسمي سيكون في غضون الـ 12 شهراً القادمة، على الرغم من أنه يمكن تأجيل ظهورها بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المحتمل أن تكون 400Z من بين سيارات نيسان الأولى التي ترتدي شارتها الجديدة إلى جانب شعار Z المحدث، ونتوقع حصولها على مقصورة مجددة بالكامل بمواد أفضل وتقنيات أحدث.

في الختام، ربما تكون 370Z ليست سيارة نيسان الوحيدة التي بحاجة إلى تحديثات شاملة، حيث يمكننا قول الشيء ذاته على GT-R، بالنظر إلى أن R35 أقدم من Z، ومن المقرر أيضاً أن تحصل على جيل جديد، لكن ليس قريباً وفقاً لبيان حديث أدلى به كبير متخصصي منتجات نيسان، هيروشي تامورا.