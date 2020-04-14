بوجاتي فيرون مزيفة تحمل لقب بوجاودي.. ما قصتها؟

الخليج ٣٦٥ نت – إذا أردت شراء بوجاتي فيرون مستعملة، فلن تحصل عليها بأقل من 700,000 دولار (2.65 مليون ريال)، وهو سعر باهظ وبعيد عن أيد الغالبية العظمى، لكن هناك نسخة مزيفة صُنعت في اليابان يُطلق عليها اسم بوجاودي وهي بالتأكيد أقل تكلفة بكثير.

بدأت هذه السيارة حياتها كسيارة أودي TT موديل 2002، ولكن تم تعديلها لتشبه السيارة الفرنسية قدر الإمكان، حيث حصلت على شبك أمامية على شكل حدوة الحصان، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وطلاء من لونين لمحاكاة فيرون، كما تم تجهيز هذا السيارة المعدلة أيضًا بعجلات تحمل علامة “EB” ونظام عادم مزدوج مُركب في الوسط يحاول على ما يبدو تقليد النظام المستخدم في نسخة سوبر سبورت من الطراز الخارق.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز النسخة المقلدة بجناح خلفي ضخم ومشتت هواء مركزي كبير مع ملصقات بريدجستون وأجيب، وبالطبع هذا بعيد تمامًا عن السيارة الفرنسية، ولكن المشروع برمته يقدم فكره مجنونة، لذا، لا مانع من إضافة بعض اللمسات الخاصة.

وبالدخول إلى المقصورة، فسنلاحظ عدم تعديل أي شيء تقريباً في مقصورة سيارة أودي، وهو شيء مفهوم، إلا أنه مع ذلك نجد بعض شعارات بوجاتي بجانب الراكب وعلى عجلة القيادة، وبالنسبة للقوة، فتستمد السيارة المقلدة قوتها من محرك توربو سعة 1.8 لتر رباعي الأسطوانات، بقوة تتراوح بين 148 و222 حصان، حيث أنه عند الكشف عن هذا المحرك في 2002 لم يتم تحديد قوته بشكل دقيق، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت السيارة ذات نظام دفع كلي أم أمامي.

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في الختام، يمكنكم الحصول على بوجاتي فيرون المزيفة مقابل بسعر 23,014 دولار أمريكي (86,000 ريال سعودي)، ويمكنكم طلبها من موقع Carsensor، ولكننا ننصحكم بالحصول على نسخة عادية من أودي TT بدلاً من ذلك.