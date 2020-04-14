لكزس IS موديل 2021 قد تحصل على فيس ليفت ومحرك جديد

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت شائعة مصدرها المجلة اليابانية MAG X أن لكزس IS موديل 2021، ستحصل على فيس ليفت بتحديثات كبيرة بالواجهة الأمامية، بالإضافة إلى جسم أطول قليلاً من الطراز الحالي.

من حيث الخارجية، تشير أحدث الصور التي نشرتها المجلة إلى قدوم لكزس IS 2021 بلغة التصميم العصرية للشركة، والتي رأيناها بالفعل في طراز ES مع واجهة أمامية حادة ذات مصابيح أمامية LED نحيفة وخلفية متعددة الزوايا تزيد من هيبتها والطابع العضلي بعض الشيء خاصة مع الخطوط الجانبية البارزة والرفارف المنبعجة، فيما ستصبح المقصورة أكثر رقياً مع نظام ترفيه معلوماتي محدث يضم شاشة جديدة لمسية أكبر.

وحسب المجلة، فستستمد السيارة المحدّثة قوتها من محرك بثمان أسطوانات سعة 5 لتر في طراز لكزس IS500 F فقط ذات المقود الأيسر، وهذا يعني أنه سيتم بيعها في السوق الأمريكي ويحتمل وصولها إلى السوق الخليجي أيضاً.

أما من حيث خيارات المحركات الأخرى، فسوف تأتي فئة IS300h الهايبرد بمحرك 2.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 181 حصان مع مولد كهربائي يولد قوة 141 حصان لتصبح القوة الإجمالية 223 حصان بمعدل استهلاك 24 كم/لتر، بينما ستأتي فئة IS300 بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو بقوة 242 حصان بمعدل استهلاك 12.8 كم/لتر، وستمتلك فئة IS350 محرك 4 سلندر سعة 2.4 لتر تيربو بقوة 315 حصان بمعدل استهلاك 12 كم/لتر، مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بدفع خلفي أو رباعي لمختلف الفئات، فيما تشير التوقعات لقدوم فئة F من لكزس IS بمحرك 4 سلندر 3.5 لتر مزدوج التيربو بقوة 416 حصان.

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هذا وستتضمن أنظمة السلامة الخاصة عدة خصائص وتقنيات مساعدة للسائق عبر مجموعة كبيرة من الحساسات والمستشعرات التي تراقب حالة الطريق وتحافظ على السيارة بحمايتها من الاصطدامات عبر مثبت السرعة ومساعد البقاء بالمسار مع مساعد لتفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية كذلك.

هذا ويُقال أن تدشين لكزس IS 2021 سيتم في شهر أكتوبر 2020، على أن يستمر هذا التحديث لثلاث سنوات فقط، لكنها بالطبع تظل شائعة ربما تكون صحيحة أو لا، كما أن وباء كورونا قد يجبر العلامة اليابانية على تأجيل مخططاتها.