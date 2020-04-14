يمكنك الآن تجديد رخصة السير عبر أبشر بدون شهادة الفحص الفني

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتـر”، عن إمكانية تجديد رخصة السير إلكترونياً عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا القرار جاء تسهيلاً للمستفيدين من خدمات المرور السعودي، خاصة وأن محطات الفحص الفني مغلقة؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “تسهيلاً للمستفيدين من خدمات #المرور_السعودي، يمكنكم الآن تجديد “رخص السير” إلكترونياً عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية”.