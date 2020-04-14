بي ام دبليو الفئة السابعة النسخة الكهربائية تظهر بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تسير بي ام دبليو بخطوات واثقة نحو كهربة السيارات، مع خطط لتقديم نسخة كهربائية بالكامل من طرازاتها الأساسية خلال السنوات القليلة القادمة، ويبدو أنها تخطط أيضاً لتطوير نسخة كهربائية بالكامل من سيدانها الرئيسية الفئة السابعة، والتي سيُطلق عليها على الأرجح اسم i7، وستختلف بشكل كبير عن الفئة السابعة القياسية بنفس طريقة اختلاف iX3 عن X3.

منذ أوائل عام 2019، وهناك شائعات منتشرة عن الطراز الجديد، إلا أن مدونة بي ام دبليو تقول إن شركة صناعة السيارات البافارية أكدت رسمياً عملها على تطوير i7 خلال مؤتمر صحفي عُقد في ميونيخ، ومما نفهمه، لن يعتمد الطراز الجديد على الفئة السابعة الحالية، ولكن سيكون التجسيد القادم للسيدان الفاخرة الكبيرة.

ستكون الفئة السابعة المكهربة جزءً من مجموعة طرز ستتخلص من محركات V8 وV12 لصالح محركات أصغر بمساعدة كهربائية، حيث ستوفر الشركة محرك B58 ذي الست أسطوانات القوي، حتى طراز 760i القوي الذي يستمد قوته حالياً من محرك V12 كبير.

أما فيما يتعلق بـ i7 فستتوفر على الأقل بطرازين أساسيين، الأول سيستمد طاقته من بطارية بسعة 80 كيلوواط/سا، أما الآخر فسيحصل على بطارية أكبر تبلغ 120 كيلوواط/سا، والتي ستوفر نطاق كهربي كبير يصل إلى 600 كم لكل شحنة، ولكن الإصدار ذو البطارية الأكبر سيحصل على قاعدة عجلات أطول للحصول على مساحة كافية لها.

والآن، حتى ولو لم تستند i7 على الفئة السابعة الحالية، فقد حاول أحد المصممين تخيل الشكل الذي قد تبدو عليه بناءً على الإصدار الحالي، حيث قام بتعديلات عديدة على الشبك الأمامي الضخم، وإعطاء المصد الأمامي تصميماً غير رياضي مع الحد الأدنى من منافذ الهواء، كما حصلت على منفذ شحن على المصد الأمامي من ناحية اليسار، كما تم استبدال الشعار الموجود على غطاء المحرك بشعار بي ام دبليو الجديد.

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في الختام، من المقرر أن تنكشف الفئة السابعة التالية لأول مرة في عام 2022، وبحلول ذلك الوقت، ستكون مرسيدس قد أطلقت سيدانها الرائدة EQS، لذا سيكون الوقت مناسباً لإطلاق بي ام دبليو لـ i7، والجدير بالذكر أنها ستواجه أيضاً منافسة شرسة مع جاكوار XJ الكهربائية بالكامل والتي ستظهر لأول مرة في عام 2021.