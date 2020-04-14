أول المعلومات عن مازدا 6 الشكل الجديد 2022

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الخليج ٣٦٥ نت – عززت مازدا تشكيلة طرازاتها بسيارة السيدان “6” وتشير التقارير الحديثة إلى أن الجيل القادم سيحصل على تغييرات جذرية، حيث تؤكد أن السيدان المعاد تصميمها ستنكشف بحلول أواخر عام 2022 وتتبع نهج بي ام دبليو.
هذا يعني أن الجيل القادم من مازدا 6 سيحصل على قاعدة عجلات بنظام دفع خلفي جديدة وبتصميم محرك طولي، وهناك القليل من التفاصيل حول المحرك، لكن التقرير يشير إلى أنه سيكون بست أسطوانات مستقيمة مع تقنية Skyactiv-X ونظام هجين معتدل 48 فولت، وقد يُستخدم هذا المحرك في الجيل التالي من لكزس آي اس وار سي، واللتان قد يتم الكشف عنهما في وقت مبكر من هذا العقد.
بالعودة إلى مازدا 6، فمن المتوقع أن تشبه سيارة Vision Coupe الاختبارية التي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات 2017، وبالرغم من اسمها، إلا أنها كانت في الواقع سيدان رياضية بأربعة أبواب، ولا توجد معلومات عن التفاصيل في هذا الوقت، لكن السيارة الاختبارية كانت تُعد أيضاً كوبيه أنيقة بأربعة أبواب وغطاء محرك طويل، وهيكل انسيابي، وفي حين أن السيارة الاختبارية تحتوي على أربعة مقاعد داخلية، فمن المرجح أن تحتفظ مازدا 6 2023 بتصميمها العملي لتوفر مساحة لخمسة أشخاص.
في النهاية، قد لا يكون ذلك صحيحاً تماماً، حيث قال التقرير أن هناك فرصة أن الجيل القادم من مازدا 6 قد يحصل على إصدار كوبيه ببابين، وهذا مثير للاهتمام لأنه سيساعد على ملء الفراغ الذي خلفه تخلص الشركة من ار اكس، في حين أنه من المحتمل أن يتجنب المحركات الدوارة، لذا سيكون من الجيد رؤية سيارة مازدا كوبيه أخرى قريباً.
مازدا فيجن كوبيه الاختبارية:
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