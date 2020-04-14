بورش تايكان الكهربائية تحصد جائزتين

تمكنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفاخرة الألمانية "بورش"، من تحقيق نجاحا كبيرا هذا العام مع إصداراتها الجديدة، في مقدمتهاتايكان الكهربائية، التي حصدت جائزتين في سيارة العام العالمية لسنة 2020.
حصلت "تايكان" الكهربائية، على الجائزتين لأدائها العالي وفخامتها مقارنةً بالسيارات الكهربائية المنافسة لها.
تتمثل الجائزتين في جائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم، وأفضل سيارة عالية الأداء في العالم.
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