وكيل فولفو: التواصل مع العملاء عبر الفيديو.. وتوصيل سيارات تجارب القيادة إلى المنازل

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل سيارات فولفو في مصر، عن توفير نظام جديد للتواصل مع العملاء من خلال الفيديو.

قالت الشركة إنها توفر لكل العملاء إمكانية

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التواصل مع رجال المبيعات في الشركة لمساعدتهم والرد على تساؤلاتهم وتوفير التواصل المباشر من خلال نظام الفيديو كونفرانس وتطبيق Zoom Video Conference.

أضافت "عزالعرب"، أنها توفر في الوقت الحالي خدمات تجارب القيادة للعملاء عند منازلهم، مؤكدة أن العميل الذي يطلب تجربة قيادة سيارة سيتم توصيلها إلى باب منزله لتجربتها معقمة بالكامل للتمتع بتجربة قيادة فاخرة ومليئة بالرفاهية.