كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل سيارات فولفو في مصر، عن توفير نظام جديد للتواصل مع العملاء من خلال الفيديو.
قالت الشركة إنها توفر لكل العملاء إمكانية
أضافت "عزالعرب"، أنها توفر في الوقت الحالي خدمات تجارب القيادة للعملاء عند منازلهم، مؤكدة أن العميل الذي يطلب تجربة قيادة سيارة سيتم توصيلها إلى باب منزله لتجربتها معقمة بالكامل للتمتع بتجربة قيادة فاخرة ومليئة بالرفاهية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل فولفو: التواصل مع العملاء عبر الفيديو.. وتوصيل سيارات تجارب القيادة إلى المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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