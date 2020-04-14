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وكيل بيجو يحذر من شراء 26 سيارة خارج الضمان أتلفتها السيول الأخيرة

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كتب: باسل الحلواني

حذرت شركة مانسكو أتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، من التعامل على عدد من السيارات موديلات " 301 و3008 و 5008 و 508"، نظرًا لتضررها حد التلف خلال موجة السيول التي تعرضت لها مصر في

شهر فبراير الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها قامت ببيع عدد 26 سيارة تنتمي للطرازات الآنف ذكرها إلى إحدى شركات التأمين بهيئة حطام بسبب السيول، وإنها تخلي مسئوليتها عن تلك

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السيارات، مؤكدة أنه تم إخراجها بالكامل من الضمان.

وأوصي الوكيل المحلي جميع العملاء بالتعامل مع صالات العرض التابعة للشركة فقط أو الموزعين المعتمدين بالمحافظات عند شراء سيارات بيجو لضمان جودتها.

ونشرت بيجو مصر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا بأرقام المحرك والشاسية لكل سيارة من السيارات الـ26 وجاءت كالتالي:

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