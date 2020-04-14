تعرف على ستيرلينج موس: أسطورة فورمولا 1 الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – توفي “ستيرلينج موس” سائق سباقات السيارات البريطاني المعتزل عن عمر يناهز 90 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أفادت زوجته يوم الأحد.

بدأ موس مسيرته الاحترافية عام 1951، وكان أول سباق لموس هو جائزة سويسرا الكبرى 1951، وحقق أول فوز له في جائزة بريطانيا الكبرى 1955، كما أنه خاض خلال مسيرته 67 سباقاً فاز في 16 منها.

ويحفل سجله بالعديد من الانجازات، إذ يعتبر واحداً من أعظم سائقي فورمولا 1 رغم عدم فوزه بلقب البطولة، إذ احتل موس المركز الثانى فى البطولة أربع مرات، وجاء فى المركز الثالث ثلاث مرات، ولم يفز سائق أخر بنفس عدد السباقات دون احراز اللقب.

استطاع موس أن يجعل اسمه يُضرب به المثل بعدما أصبح أول بريطانى يفوز بلقب سباق جائزة بريطانيا الكبرى بعد تفوقه على فانجيو في 1955، إذ كان الناس حينها يتوقفون عند رؤية سائق مسرع ليسخروا منه قائلين “من تظن نفسك.. ستيرلينج موس؟”.

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وفي هذه الرواية قال موس أنه تعرّض لنفس السؤال من شرطي لكنه لم يتأكد إن كان يعرفه أم لا، ولولا روحه الرياضية العالية لأصبح موس أول بريطاني يفوز ببطولة العالم في 1958 بدلاً من مواطنه مايك هوثورن، إذ خسر موس اللقب بفارق نقطة وحيدة في هذا العام بعد أن طلب من المشرفين على سباق جائزة البرتغال الكبرى إلغاء قرارهم باستبعاد مواطنه من السباق.

وقال موس في ذلك: “شعرت أن القرار كان خاطئاً تماماً وتوجهت للمشرفين وقدمت نيابة عن مايك أدلة على أحقيته في التواجد في السباق”، وأضاف: “بالتأكيد منحوه النقاط التي حصل عليها وهذا حرمني من اللقب”، ولم يقترب موس من اللقب بهذه الصورة مرة أخرى لكنه يؤكد أنه لا يندم على ذلك مطلقاً.

وانهى موس مسيرته الاحترافية إثر حادث تعرض له في 1962، وغاب بسببه عن الوعي لمدة شهر ومنعته الإصابة من الحركة طوال ستة أشهر، وقال عن ذلك في مقابلة: “أعتقد أنني اعتزلت مبكراً جداً لأنني كنت أرغب في الاستمرار في السباقات حتى أبلغ 50 عاماً أو نحو ذلك”، وأضاف: “كنت في منتهى اللياقة وفي قمة تألقي على مستوى الأداء وهذا يعني أنه كان لابد لي من العمل لتأمين قوت يومي وكان هذا بمثابة صدمة نوعا ما.”

ومُنح موس لقب “فارس” في عام 2000 نظراً لما قدمه من خدمات لسباقات السيارات، واعتزل جميع الأنشطة المتعلقة بالسيارات في 2011 عندما كان عمره 81 عاماً.