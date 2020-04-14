توضيح بشأن قيمة الدعم للمستفيدين بعد انخفاض أسعار الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر مع استفسار عبر خدمة المستفيدين، حول الدعم المقدم من البرنامج المخصص للبنزين بعد تخفيض سعر البنزين 91، وكيفية معرفة قيمة الاستحقاق.

حيث أوضح البرنامج أن الدعم المقدم من البرنامج المخصص للبنزين يتغير بناءاً على الارتفاع والانخفاض في المراجعات الشهرية، مضيفاً أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال هذا الموقع.

وأشار البرنامج إلى أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغت أكثر من 68.8 مليار ريال، ويستفيد من البرنامج حالياً أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين، والبالغ عددهم حوالي 15 مليون شخص.