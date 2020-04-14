هيونداي توسان 2021 الجديدة تظهر بالشكل المتوقع

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الخليج ٣٦٥ نت – تضع هيونداي اللمسات الأخيرة على توسان الجديدة كلياً، مع تسريب موعد إنتاجها في أغسطس القادم وتوقعات بالكشف عنها قبل ذلك بأسابيع أو أشهر.
ولحين انتظار الكشف الرسمي عنها، نرى هنا صور توقعية جديدة للجيل الرابع من توسان بالاعتماد على أحدث الصور التجسسية للسيارة.. وما يميز توسان الجديدة هو تصريح نائب رئيس قسم التصميم لهيونداي أن تصميمها الخارجي “سيصعق الناس”.
وقد رأينا لغة تصميم هيونداي الجديدة في النترا وسوناتا الجديدتين، ونتوقع توجهاً خاصاً ومثيراً للاهتمام لتوسان القادمة.. ويُذكر أن سيارات الـ SUV الأخرى لهيونداي تتمتع بلمسات تصميم جديدة مثل فينيو وباليسيد، كما أن سانتافي ستحصل على تحديثات للتصميم قريباً.
هيونداي لديها هدف واضح هنا، وهو إثبات أن موديلاتها ليست مملة بل تتمتع بروح عصرية في التصميم.. وبالعودة لتوسان، فقد تأكدنا بالفعل من تقديم مولدات هجينة في السيارة وغالباً نسخة N عالية الأداء بقوة 340 حصان على الأقل وتسارع إلى 100 كم\س في أقل من ست ثواني.
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