تويوتا سيليكا معدلة بواجهة لكزس LC معروضة للبيع بسعر رخيص

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم وكالة سيارات روسية بعرض تويوتا سيليكا 2001 تم تعديلها وتحويلها إلى لكزس LC 500 مزيفة للبيع بما يعادل 10,000 دولار (37500 ريال).

وتعتمد السيارة على محرك 1.8 لتر بأربعة سلندر بقوة 190 حصان وجير أوتوماتيكي 4 سرعات، وهي المواصفات المعتادة لسيارات سيليكا الجيل السابع المطروحة بين 1999 و2006.

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وتأتي السيارة بنظام دفع أمامي مثل سيارات سيليكا، مقارنة بـ LC 500 الأصلية المزودة بدفع خلفي.. كما توقعوا تسارع هذه السيليكا من الصفر إلى 100 كم\س في 8.5 ثانية بسرعة قصوى 217 كم\س، مع تغيير خارجيتها ومقدمتها بالكامل إلى الشبك الأمامي المغزلي الشهير للكزس.

بالطبع أول ما تدخل للمقصورة لن تظن أنها LC 500، مع وجود شعار سيليكا على الأبواب، وزخرفات برتقالية ولمسات قماشية رمادية خفيفة.. ما رأيكم في السيارة؟