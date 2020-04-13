جينيسيس G70 فيس ليفت تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد جينيسيس G70 للحصول على تحديثات واسعة لعام 2021 مع كون المعلومات عن السيدان نادرة للوقت الحالي.. ولكن الظروف الحالية لم تمنع جينيسيس من تدشين G80 على الإنترنت الشهر الماضي، ونتوقع تدشيناً إلكترونياً مشابهاً للسيدان الأصغر حجماً.

وقد قام بعض المصممين برسم صور توقعية لـ G70 بشكل خارجي مستوحى من G80 وGV80 الجديدتين، مع نفس الشبك الأمامي الواسع والمصابيح الأمامية المنقسمة.. وتبدو السيارة أكثر رياضية ورشاقة.

هل هذا فعلا التصميم المتوقع لـ G70 فيس ليفت؟.. لا يمكننا التأكد حالياً، ويُذكر أن بعض التقارير أشارت إلى تزويد السيارة بمحرك تيربو 2.0 لتر بجير يدوي 6 سلندر، كما قد تستخدم نفس محرك التيربو المزدوج سعة 3.5 لتر في GV80، وقد نرى نسخة واجن أيضاً للسيارة، ولكن هذا يظل محل شك للوقت الحالي.