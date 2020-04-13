بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – سيحصل الجيل الحالي من بي ام دبليو الفئة الخامسة على تحديثات كبيرة قريباً، وهو ما تلمح له اللقطات التجسسية الأخيرة، حيث ستحصل السيارة على مصابيح أكثر وضوحاً وشبك أمامي أكبر قليلاً، ولكن لحسن الحظ ليس الشبك العملاق المستخدم في الفئة الرابعة، والجدير بالذكر أن بي ام دبليو أطلقت الجيل الخامس من الفئة الخامسة قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف، وبعد أن كشفت مرسيدس عن إي كلاس المحدثة وطرحت أودي A6 الجديدة كلياً، فإنه دور صانعة السيارات البافارية للدخول إلى المنافسة.

إن لم تكن قد لاحظت بالفعل، فيسعدنا أن نخبرك أن بي ام دبليو في منتصف نهضة تصميمية، سواءً كنت تعتقد أنها للأفضل أو للأسوأ، فإن هذه حقيقة لا مفر منها، وتتميز أحدث موديلاتها بتصميم جريء بعيد عن المظهر البسيط للفئة الخامسة E39 أو الفئة السابعة E38، ومع ذلك، يمكننا القول بأن بي ام دبليو لن تخاطر مع الفئة الخامسة G30، كما أنها ستصبح أقل ديناميكية من أحدث طرازات الفئة الثالثة أو سيارات الكروس أوفر الضخمة لصانعة السيارات.

وبالحديث عن السيارة الجديدة، فقد حصلت على واجهة أمامية تبدو أكثر حدة، وقد ظهرت اليوم في تصميم تخيلي مقدم من Kolesa، وهو تصميم يستند على أحدث اللقطات التجسسية لـ G30 المحدثة، مما يعني أننا نشاهد إلى حد كبير الإصدار الإنتاجي النهائي، إلا أنه ليس نهائياً تماماً، فقد يتغير تصميم المصابيح الخلفية.

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حصلت السيارة على شبك أمامي أكبر قليلاً من ذي قبل، بالإضافة إلى مصابيح أمامية بتصميم مختلف تماماً، تبدو كمزيج من تلك المستخدمة في الفئة الثالثة وتلك المستخدمة في اكس 7، وما نراه مثيراً للاهتمام حقاً هو رسومات المصابيح الأمامية، والتي لا تشبه أي شيء آخر رأيناه في طرز بي ام دبليو.

أما بالنسبة للواجهة الخلفية، فإن مصممي التصميم التخيلي يخمنون التحديثات التي ستحصل عليها، حيث أن النماذج الاختبارية التي التقطت العدسات التجسسية لقطات لها لم تكشف عن تصميم هذه المنطقة، وفي الختام، نتوقع أن تكشف بي ام دبليو النقاب عن الفئة الخامسة فيس لفت في وقت ما هذا العام.