نيسان ستخفض توقعات المبيعات بمليون سيارة سنوياً

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان مرت بفترة عصيبة للغاية في العام الماضي، مع مغادرة الرئيس السابق كارلوس غصن والاتهامات الموجهة ضده وانهيار الأرباح العالمية للشركة، والآن جائحة الكورونا التي تهدد الكثير من صانعات السيارات.. لا عجب إذن أن بعض مسؤولي نيسان يخططون لواقع مختلف تماماً في المستقبل.

وصرحت مصادر داخل نيسان لرويترز أن الشركة ستخفض توقعاتها للمبيعات السنوية بحوالي مليون سيارة في خطة شاملة جديدة لإعادة تهيئة نيسان وتجهيزها لواقعها الجديد.. ويعني هذا أن هدف نيسان الآن هو بيع 5 مليون سيارة سنوياً عوضاً عن هدف الستة ملايين الأخير، وأقل بكثير من هدف كارلوس غصن الطموح بـ 8 مليون سيارة.

من المتوقع إغلاق نيسان لثلاثة أو أربعة مصانع بشكل نهائي مع خفض القوة العاملة بـ 10% عالمياً.. ويُذكر ان هدف الخمسة ملايين سيارة سنوياً سينخفض هذا العام بشكل استثنائي بسبب وباء الكورونا.

وقد أعلنت نيسان عن أكبر خسارة فصلية لعشرة أعوام بين أكتوبر وديسمبر 2019 بـ 238 مليون دولار .. ولكن من المتوقع أن تستعيد الشركة بعض الزخم مع إطلاق موديلات جديدة مثل الجيل القادم من قاشقاي، واكس تريل المحدثة، وفرونتير بيك اب جديد، وموديل Z رياضي قادم.