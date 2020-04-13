بي إم دبليو تمنح طرازها M2 Competition المزيد من الشراسة

الإثنين 13 أبريل 2020

دعمت شركة بي إم دبليو أيقونتها M2 Competition، بباقة M Performance، والتي تمنح السيارة الكوبيه المزيد من الشراسة الرياضية.



وأوضحت الشركة الألمانية أن باقة M Performance الجديدة تتألف من نوابض وممتصات صدمات تساعد على خفض السيارة المدمجة الرياضية نحو 20 ملم، مع مكابح أكثر قوة.

وتعتمد الباقة في بعض المكونات على مادة ألياف الكربون، والتي تساعد على تخفيف وزن السيارة فضلا عن إضفاء لمسة رياضية فاخرة عليها.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون زمن يتراوح بين 4.2 و4.4 ثانية، بينما تتراوح سرعتها القصوى بين 250 و280 كلم/س.

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ومن المكونات، التي يمكن استبدالها، السقف وغطاء حيز المحرك والغطاء الخلفي وشفة الإسبويلر الأمامي وطاقم العتبات وأغطية المرايا الخارجية وطاقم الناشر الخلفي.

وتتميز النسخ الجديدة المعتمدة على هذه المكونات من خلال رقاقات الطلاء بألوان M الأزرق الفاتح والداكن والأحمر، فضلا عن الجنوط المسبوكة قياس 19 بوصة. وتتألق المقصورة الداخلية بمقود M Performance مع شاشة Race وفرش ألكانترا الفاخر.

وأفادت الشركة البافارية بأن نظام دفع السيارة لم تطرأ عليه أي تغييرات؛ حيث يبقى معتمدا على محرك تربو مزدوج سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات وبقوة 410 أحصنة.

وشهدت مبيعات مجموعة "بي إم دبليو" للسيارات تأثرا كبيرا نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الأشهر الـ3 الأولى من 2020.

وتراجعت مبيعات الشركة في الصين بنسبة 31%، وفي أوروبا بنسبة 18%، والولايات المتحدة بنسبة 17%.