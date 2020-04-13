"كيا" تفتتح فرعين جديدين للصيانة السريعة بالقاهرة والإسكندرية

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة EIT وكيل سيارات كيا فى مصر، عن افتتاحها فرعين جديدين للصيانة السريعة فى كل من محافظة القاهرة بإحدى محطات الوقود (موبيل) بمنطقة التجمع الخامس، وفى محافظة الإسكندرية فى محطة وقود موبيل بمنطقة ميامى.

أكدت الشركة اهتمامها بالتوسع فى افتتاح مراكز الصيانة الجديدة لضمان الوصول لعملاء كيا فى كافة الأماكن لتسهيل تقديم خدمات الصيانة السريعة.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة فيروس كورونا، قالت الشركة عبر بيان لها:"طبقا للإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة

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لضمان عدم انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا، تحرص كيا على سلامة عملائها من خلال تأكيدها على استخدام مجموعة من الأدوات الوقائية التى تستخدم اثناء عمليات الصيانة لتغطية مقابض الأبواب وعجلة القيادة ومقعد السائق وناقل الحركة وكافة الأجزاء التى يمكن لمسها من خلال فرق الصيانة لضمان الحفاظ على سلامة عملائها وايضا العاملين، الذين يمارسون عملهم بارتدائهم لأغطية الوجه الطبية والقفازات ويحصلون على تعقيم كامل لهم قبل البدء فى عمل الصيانة وفور الانتهاء منها".

أضاف البيان: "قامت كيا بنقل أماكن الاستراحات فى بعض الفروع والتى يستخدمها العملاء للانتظار لحين الانتهاء من الخدمة المطلوبة الى خارج المراكز فى الهواء لضمان وجود مساحات واسعة بين المنتظرين للحد من التجمع والاختلاط وتوفير تنفس جيد خلال فترة التواجد بالمركز".

كما أعلنت كيا مواعيد العمل بمراكز الخدمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، من الأحد للخميس من كل أسبوع التزاما بقرار حظر حركة المواطنين مع غلق المراكز يومي الجمعة والسبت التزاما بقرارات الحكومة بشأن غلق المحال الخاصة الأنشطة الحرفية والتجارية.