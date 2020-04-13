محمد فرج: خصم 50% على المصنعيات وقطع الغيار للأطباء ملاك زوتي وهانتنج

كتب: باسل الحلواني
قرر محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG، وكيل علامتي زوتي وهانتنج في مصر، إضافة جميع الأطباء من ملاك سيارات زوتي وهانتنج، إلى قائمة العملاء المميزين، ومنحهم خصماً خاصاً علىأسعار كافة قطع الغيار والمصنعيات، على أن يسري العرض على العملاء الحاليين والجدد من الأطباء.
أكد "فرج"، أن هذه الخطوة تأتي تقديراً من مجموعة IFG، لجيشمصر الأبيض، الذين يخوضون معركة وطنية باسم الإنسانية ضد فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن IFG قد علقت العمل بجميع صالات العرض الخاصة بها ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 مارس، حتى يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
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