“بالفيديو” التعليمات الواجب اتباعها من قبل قائدي السيارات عند نقاط الضبط الأمني

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويـتر”، يوضّح الإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها من قبل قائدي السيارات من المواطنين والمقيمين عند نقاط الضبط الأمني. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للتوجيه السامي، وعملاً بالإجراءات الاحترازية أثناء فترة منع التجوّل؛ منعاً للمساءلة القانونية بارتكاب مخالفات تجاوز النقاط الأمنية، وتشمل ما يلي: تخفيف السرعة.

الالتزام بالمسار المحدّد.

التوقف عند الطلب لإبراز الوثائق لرجل الأمن.

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