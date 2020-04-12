بمركبات بجاج.. "غبور" تساهم في تطهير المحافظات لمكافحة كورونا

كتب: باسل الحلواني

قامت شركة غبور أوتو، وكيل علامة بجاج الهندية، بتجهيز عدد من المركبات ثلاثية العجلات – موديل ماكسيما كارجو – بمعدات رش متخصصة في عملية التطهير واسعة النطاق بهدف الدفع بها للمساعدة في تطهير وتعقيم كافة المناطق وبالأخص المناطق التي يصعب الوصول إليها وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت غبور إن ذلك يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص في العمل على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والقضاء عليه.

و قامت "غبور"، بالدفع بعدد 2 من المركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمعدات الرش لدعم محافظة الغربية، وجاري أيضا الدفع بمجموعة

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أخرى من المركبات المجهزة لدعم ومساندة مختلف المحافظات.

كانت غبور أعلنت في وقت سابق عن تدشين حملة ابدأ بنفسك والتي تتخذ من خلالها الشركة كافة الإجراءات والاحترازات الضرورية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وذلك للحد من مخاطر تفشي الوباء ومنها اتباع أعلى مستويات التطهير والتعقيم الشامل يوميًا لكافة المنشآت التابعة لغبور من صالات العرض ومراكز الخدمة و المباني والمكاتب الإدارية.