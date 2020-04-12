سيارة صغيرة سعرها يتخطى لامبورجيني.. لماذا؟!

الخليج ٣٦٥ نت – تأتي سيارة Tango تانجو الكهربائية بسعر يتعدى سعر لامبورجيني! إذ تكلف 420 ألف دولار لإنتاج وبحث وتطوير كل نسخة منها، مع العلم أنه لم يصنع منها سوى 21 نسخة.

ولكن ما يميّز هذه السيارة حقاً كونها نحيفة جداً مما يسمح بركن 4 منها بشكل متعامد في مساحة ركن قياسية، لأنها بعرض متر واحد فقط وطول 2.59 متر لتكون بنصف حجم السيارات التقليدية.. إذاً فإنها حل مميز جداً لمشكلة الازدحامات والاختناقات المرورية، إذ يأتي الغرض الأساسي لهذه السيارة هو المساعدة بمضاعفة عدد السيارات في كل حارة مرورية.

فالازدحام كان الملهم لتصنيع هذه السيارة، إذ ابتكرها “ريك وودبري” الرئيس والمؤسس والموظف الوحيد بشركة Commuter Cars المسؤولة عن إنتاج هذه السيارة، بعد ملاحظة مدى اكتظاظ الطرق السريعة بسيارات يقودها فرد واحد فقط عادة، وهو ما يستهلك حارة مرورية كاملة دون داعي.

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تأتي السيارة بـ 4 محركات كهربائية في كل عجلة مع قدرة تسارع 0-100 كم/س خلال 3.2 ثانية، ووزن 1386 كجم مع هيكل من ألياف الكربون وسرعة قصوى قدرها 240 كم/س، وبها مقوّد سباقات Momo مع حزام أمان رباعي النقاط يشبه الخاص بقائدي الطائرات مع قدرات توجيه رائعة.

والجدير بالذكر أن بها قفص سباقات مضاد للانقلاب، مع تقييم 5 نجوم في مقاومة الانقلاب لوجود أغلب وزنها أسفل الأرضية، كما يمكن شحنها بالكامل خلال 3 ساعات بشاحن منزلي قياسي، إذ تكفي كل شحنة لـ480 كم.