نيسان كيكس 2021 فيس ليفت تظهر بوضوح لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت نيسان كيكس فيس ليفت 2021 في صور تجسسية جديدة في تايلاند بدون تمويهات، وحصلت السيارة على تعديلات جديدة في التصميم الخارجي، حيث نرى في المقدمة شبك أمامي أضخم وأكثر تعقيداً مع مصابيح أمامية أطول وأكثر أناقة، بالإضافة إلى مصد أمامي جديد مع مصابيح ضباب مُحدثة.

وبالنظر على جانب السيارة، فلا توجد تغييرات تذكر وكذلك في الخلفية، بإستثناء المصد المُعاد تصميمه والعجلات الجديدة.

أما عن الداخلية، فلم تتوفر أي صور أو معلومات عنها بعد، ولكن من المتوقع أن تحصل على مواد ذات جودة أفضل ، ونظام جديد للمعلومات والترفيه، ونمط جديد للألوان الداخلية والمفروشات.

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وميكانيكياً فمن المتوقع أن تأتي كيكس مع محرك هجين ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وعزم دوران 250 نيوتن.متر.

هذا وتشير التقارير إلى أن السيارة ستحصل على تقنية الطاقة الإلكترونية من نيسان التي يُزعم أنها توفر المزيد من كفاءة استهلاك الوقود بالإضافة إلى انبعاثات أقل.

ربما يجب علينا الانتظار ورؤية التقنية على أرض الواقع، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن السيارة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.