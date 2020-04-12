شركات السيارات وقطع الغيار في كوريا الجنوبية تعاني من عجز 86 مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – لا زالت جائحة فيروس كورونا المستجد تؤثر سلباً على شركات السيارات في العالم، حيث أفادت رابطة صناعة محلية في كوريا الجنوبية بأن شركات السيارات وقطع الغيار ستعاني من عجز في السيولة النقدية يُقدّر بنحو 23 مليار دولار (86.25 مليار ريال)، إذا استمر الوضع كما هو الآن خلال الأشهر الـ4 المقبلة.

وأوضحت الرابطة أن الشركات المصنّعة للسيارات ستحتاج إلى 14.4 تريليون وون نقداً لتغطية التكاليف والرواتب الثابتة للحفاظ على قوتها العمّالية، وستحتاج شركات قطع الغيار لنحو 13.7 تريليون وون في الأشهر الـ4 المقبلة إذا ساءت بيئة العمل، إذ قدّرت رابطة صانعي السيارات الكورية في اجتماع لها مع مسؤولين بالصناعة وخبراء في مجال السيارات، حدوث طلب طارئ على النقد يقدر بـ28.1 تريليون وون من قبل شركات السيارات وقطع الغيار المحلية، إذا استمر تراجع مبيعات السيارات واضطراب الإمدادات.

وتوقعّت الرابطة تراجع مبيعات الشركات المصنّعة للسيارات وقطع الغيار بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 170 تريليون وون، إذا استمر تأثير “كوفيد-19” على قطاع السيارات في الفترة من أبريل الجاري إلى يوليو المقبل، إلا أنه وطبقاً للبيانات الصادرة عن رابطة كوريا الجنوبية لمستوردي السيارات وموزّعيها، قد زاد عدد السيارات المستوردة المسجلة في مارس الماضي بنسبة 12.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 18.078 وحدة، على الرغم من تفشّي فيروس كورونا.. وذلك بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.