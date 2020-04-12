فولكس فاجن تيجوان 2021 تظهر في صور تجسسية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – أصبح العالم مجنوناً بسيارات الـ SUV الألمانية في الآونة الأخيرة، لتصبح تيجوان واحدة من أكثر موديلات فولكس فاجن شيوعاً، وها هي الشركة تستعد لإطلاق نسخة محدثة منها بتصميم جديد وتقنيات أفضل وأول محرك هجين بمساعدة كهربائية.

يذكر أن تيجوان كانت قد حصلت على تحديثات كبرى في عام 2011 مع مصابيح أمامية جديدة وتصميم مصد أمامي محدث، ومن المرجح أن تنكشف تيجوان 2021 فيس ليفت في نهاية العام الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أضعف من مبيعات السيارات الجديدة في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من توقعات تأخر الإطلاق، إلا أن اللقطات التجسية تُظهر أن النموذج الأولي جاهز للإنتاج تقريباً، والإصدار الذي يظهر في الصور هو R-Line الجديد الأفضل في تشكيلة تيجوان، وتتضمن التحديثات التي حصلت عليها السيارة مصداً سفلياً جديداً وشبك أمامي مشابه للمستخدم في جيتا 2020 ومصابيح أمامية جديدة، وفي الخلف، تحصل السيارة على أنابيب عادم وهمية، تجعلها تبدو أكثر تناسقاً مع مصابيح خلفية بتصميم جديد.

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الجدير بالذكر أن فولكس أكدت مؤخراً ان تيجوان الهجينة بالقابس ستظهر لأول مرة بحلول نهاية العام، متجاهلة حقيقة أنه تم تطويرها وعرضها حصرياً في السوق الصيني، ومن الواضح أن مجموعة توليد القوة هذه هي نفسها المستخدمة في طرازات مجموعة فولكس فاجن الأخرى، وهي محرك توربو سعة 1.4 لتر بمساعدة محرك كهربائي، على أن تكون القوة الإجمالية بين 197 و242 حصان.

في النهاية، هناك مشروع آخر مثير للاهتمام وهي تيجوان R، والتي كان يتم اختبارها طوال العام الماضي مع RS3، ولكن على ما يبدو، قررت أودي عدم السماح لها بالحصول على محرك 2.5 TFSI الخاص بها، وبدلاً من ذلك، تم سماع تيجوان R مؤخراً وهي تستمد قوتها من محرك توربو سعة 2 لتر.