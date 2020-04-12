مجانين روس يلحمون سيارتي لادا معاً ويشاركون في سباق مرعب

الخليج ٣٦٥ نت – كثيرة هي الفيديوهات التي تستعرض تعديلات الروس المجنونة، والتي تحتوي على العديد من سيارات لادا، ولكن هذا الفيديو مثير بشكل خاص، حيث قام بعض المجانين الروس بلحم سيارتين لادا معاً والانطلاق في مضمار سباق مغطى بالثلوج، وذلك لجعل المهمة أسهل قليلاً حسب قولهم.

تبدو عملية ربط السيارتين ببعضهم البعض سهلة للغاية، حيث يتطلب الأمر فقط أخذ قطع معدنية ولحامها بين السيارات، واتضح أن هذا الارتباط قوي للغاية لأن السائقين كانوا قادرون على الإنزلاق على الثلوج دون أن تنفصلان عن بعضهم.

وبفضل المضمار الثلجي، فقد انجرفت السيارات بسلاسة وسهولة، وبمجرد إتقان السائقين لبعض الحركات الاستعراضية، استطاعوا القيام ببعض الأشياء المثيرة للإعجاب، ولكن تعرضوا للاصطدام ودخول الثلج إلى المقصورة أيضاً.

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انطلق السائقين بالسيارات حتى تفككت عجلاتها حرفياً، ففي أحد الانطلاقات القوية والسريعة للغاية، طارت العجلة الخلفية لسيارة لادا البيضاء، ولم يلاحظ السائق الأمر في البداية.

في الختام، ربما يجب أن يكون هذا شكلاً جديداً من رياضة السيارات، فقط الحموا سيارتين معاً واجعلوهم يتنافسون، لكن سيحتاج السائقون أولاً إلى معرفة بعضهم البعض جيداً بما يكفي لتنسيق تحركاتهم، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك الكثير من السيارات المحطمة في هذه السباقات.