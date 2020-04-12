كيا وهيونداي تمددان تعليق العمل في مصانعهم بالولايات المتحدة الأمريكية

قررت شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز تمديد تعليق العمل في مصانعهم في الولايات المتحدة على خلفية تفشي وباء كورونا، بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من نصف مليون شخص فى الولايات المتحدة.

وكانت شركة هيونداي موتور قد علقت العمل في مصنعها في

ألاباما في 18 مارس بعد اكتشاف إصابة أحد العمال بكوفيد-19، ومن المتوقع أن تمدد الشركة تعليق أنشطتها في المصنع حتى الأول من مايو للمساعدة على تحجيم تفشي الفيروس والحفاظ على مخزونها.

وتخطط شركة كيا موتور كذلك لتمديد إيقاف العمل في مصنعها في

جورجيا حتى 24 من إبريل، بعد أن كان من المخطط أن يعلق العمل به في الفترة من 30 مارس حتى 10 أبريل، وفقا للمتحدث باسم الشركة، وكان من المتوقع أن تستأنف الشركة العمل في مصنعها الاثنين القادم.

وعلقت كيا عملها في مصنعها بالولايات المتحدة في يومي 19، 20 مارس بسبب نقص المحركات التي يتم تجميعها وتسليمها من مصنع هيونداي موتور بألاباما.