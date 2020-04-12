مرسيدس تكشف عن فان كهربائية جديدة

تستعد شركة مرسيدس الألمانية، لطرح سيارتها الفان EQV الكهربائية الجديدة، التي ستجمع بين الراحة المعهودة على موديلات الفئة V مع مقصورة داخلية تتميز بالمرونة، والعديد من خيارات التجهيز.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات. وتنطلق السيارة بسرعة قصوى 140 كلم/س أو 160 كلم/س

بشكل اختياري.

وتبلغ سعة البطارية 100 كيلووات ساعة، وهي تتيح بلوغ مدى سير يصل إلى 418 كلم.

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وتتوفر السيارة بطول 5.14 متر أو 5.37 متر، وهو ما يجعلها تسع ما يصل إلى 8 أشخاص، في حين يبلغ الوزن

الكلي المسموح به للسيارة 3.5 طن.

وتتميز السيارة على الناحية التصميمية من خلال شبكة المبرد الخاصة، والجنوط قياس 18 بوصة، فضلا عن ألوان في المقصورة الداخلية تميز هوية السيارة الكهربائية وهي الأزرق والوردي الذهبي.

وتقدم المقصورة الداخلية نظام الاستعمال MBUX، ونظام التحكم في استرداد طاقة الكبح عن طريق المقود.

ولم تكشف مرسيدس حتى الآن عن موعد طرح أو أسعار الفان EQV الكهربائية الجديدة.