رولزرويس تكشف عن بيضة مصنوعة من الذهب والماس والجشمت!

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت رولز رويس للتو مجموعة صور لبيضة فابرجيه أطلقت عليها اسم “روح النشوة” وهي مخصصة لجامعي سيارات رولز رويس ومجوهرات شركة House of Fabergé، لكن ما هي بيضة فابرجيه؟

تقول القصة أنه في عام 1885، كلف الإمبراطور ألكسندر الثالث من روسيا شركة House of Fabergé لصناعة المجوهرات في سانت بطرسبرغ بصنع بيضة مرصعة بالجواهر ليقدمها كهدية لزوجته، الإمبراطورة ماريا فيودوروفنا، في عيد الفصح، وتم صنع البيضة من الذهب بقشرة بيضاء غير شفافة يمكن فتحها لتكشف عن صفار من الذهب الأصفر.

وفي الداخل يوجد نسخة طبق الأصل من الماس المستخدم في التاج الإمبراطوري، وفي السنوات التي تلت إنشاء الشركة لبيضة فابرجيه الأصلية، أصبح منحها كهدية خلال عيد الفصح تقليداً للسلالة الحاكمة في روسيا، ويقال أنه تم تصنيع ما مجموعه 69 بيضة فابرجيه وبقيت 57 منهم فقط حول العالم، وبالتأكيد ندرتها يجعلها ذات قيمة استثنائية، ففي عام 2014، بيعت بيضة فابرجيه مقابل 33 مليون دولار في مزاد علني.

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وفي عام 2018، تعاونت كلاً من رولز رويس وHouse of Fabergé بصناعة بيضة إمبراطورية جديدة، يبلغ ارتفاعها 160 مم وتزن 400 جرام، وهي ثاني بيضة تقوم شركة المجوهرات بصناعتها منذ سقوط الامبراطورية في عام 1917.

ترتكز البيضة على قاعدة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط محفورة يدوياً وهناك أذرع من الذهب الوردي تشكل شكل البيضة التي يمكن فتحها ببطء بواسطة ذراع عند قاعدة الحامل، وتكشف البيضة عند فتحها عن تمثال “روح النشوة” منحوت يدوياً في بلورة مجمدة، وتحتوي البيضة على ما يقرب من 10 قيراط من الماس الأبيض المستدير، وجمشت طبيعي يزن أكثر من 390 قيراط.