20 حافلة ذكية جديدة ستكون بالمملكة خلال الشهر الجاري

الخليج ٣٦٥ نت – انتهت مجموعة “CRRC” الصينية المتخصصة في تصنيع وسائل النقل، من انتاج أول دفعة من الحافلات الذكية التي تم تصميمها خصيصاً للسوق السعودي.

وتقول تقارير صينية أن هذه الدفعة تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد لها، وسيتم تصدير 20 نسخة منها إلى المملكة في 20 أبريل الجاري.

ويقول “شياو يونج” نائب مدير الشركة، أن هذه الحافلات المخصصة للمدن مصممّه لتواجه تأثير الحرارة الشديدة بوسائل تبريد مميزة؛ مساهمة في مواجهة الحرارة المرتفعة في المملكة.

والجدير بالذكر أن هذه الحافلات الذكية تعمل بالغاز، وتتمتع بالنظام الذكي مع لوحة قيادة ذكية ووسائل مساعدة عديدة للسائق وطول يبلغ 12 متر للحافلة الواحدة، كما أكدت الشركة أن دول أخرى طلبت نفس الحافلات مثل نيوزيلندا إلا أنها تعمل بالكهرباء.