شاهد مرسيدس AMG تشارك بتحدي “الحلقات الأربعة” من اودي

الخليج ٣٦٥ نت – اعتدنا من صانعي السيارات الألمان سخريتهم من بعضهم البعض، لكنهم يُظهرون أيضاً جانب أكثر رقياً مبني على الاحترام المتبادل، ويظهر هذا الجانب بوضوح في استجابة مرسيدس AMG لتحدي الحلقات الأربعة من أودي.

بدأ التحدي في الأسبوع الماضي عندما طلبت أودي من معجبيها أن يكونوا مبدعين وأن يصنعوا شعارهم بأي شيء يملكونه، وكان المنشور مصحوباً بفيديو يظهر شعار العلامة التجارية معاد إنشاءه بواسطة أدوات مختلفة مثل الشموع والنظارات وغير ذلك، وقد استجاب محبي العلامة التجارية للتحدي وأعادوا إنشاء شعارها بالسيارات والطعام والإطارات، وآخرون استخدموا ورق التواليت وغير ذلك.

وفي حين حققت الحملة نجاحاً متواضعهاً، إلا أنها جذبت انتباه مرسيدس AMG، ففي منشور قالوا إنهم قبلوا التحدي، وأصدروا فيديو لسيارة C63 كابريوليه تقوم بعمل دريفتات مذهلة لإنشاء شعار أودي، وعلقت الشركة على الفيديو قائلة: “نحن جميعاً متحدون في نفس الشغف، وها نحن نقدم مساهمتنا الإبداعية”.

بغض النظر عن هذا الجانب من مرسيدس، فإنها لم تكن دائماً لطيفة، فمثلاً في عيد الهالوين الماضي، حاولت بي ام دبليو مضايقتهم من خلال إظهار إحدى سياراتهم مغطاة بغطاء يعطيها مظهر أحد طرز بي ام دبليو قائلة: “الآن يمكن لكل سيارة أن ترتدي بطلها المفضل”، وجاء رد دايملر القوي بأن قالت: “هذا زي مخيف حقاً! خاصة ذلك الشبك الأمامي… “.

في النهاية، يذكر أن بي ام دبليو كانت قد شاركت مقطع فيديو فكاهي بمناسبة تقاعد الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، ديتر زيتشه، وفي المقطع يظهر شبيه زيتشه وهو يرجع إلى منزله من آخر يوم في عمله ويحتفل بقيادة سيارة بي ام دبليو i8 رودستر لأنه: “حر أخيراً”.

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