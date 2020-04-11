لينكون نافيجيتور 2020 مصفحة بالكامل يمكنها التصدي للقنابل!

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت خائفاً على أمنك ولديك أموال كافية، فقل مرحباً لسيارة لينكون نافيجيتور L 2020 من إنكاس، وهي سيارة SUV مدرعة توفر حماية بالستية في جميع أنحاء مقصورة الركاب، بما في ذلك السقف والأرضيات المقواة بالإضافة إلى الزجاج متعدد الطبقات.

وفقاً لشركة التعديل الكندية، فإن السيارة تحصل على حماية من مستوى BR6 تساعدها على مقاومة طلقات 7.62 × 51 ملم أو 308 Winchester FMJ، وعلاوة على ذلك، يمكنها أن تصمد أمام انفجارات قنبلتين يدويتين يتم تفجيرهما في نفس الوقت.

وبالإضافة إلى مقصورة الركاب المضادة للرصاص، فإن نافيجيتور المدرعة تحصل على حماية للبطارية وكمبيوتر السيارة، ومفصلات أبواب معززة وتعديلات هيكلية أخرى، بالإضافة إلى تعليق معاد ضبطه وإطارات مسطحة، بالإضافة إلى نظام مكابح قوي ونظام إخماد حرائق وصفارات إنذار واتصال داخلي ومصابيح طوارئ.

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وفي الداخل، تحصل السيارة على مقصورة فاخرة مجهزة بزخارف جلدية فخمة وشاشة عرض رأسية ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية وكراسي فردية ونظام صوتي ممتاز ولوحة عدادات مضاءة، بالإضافة إلى حصولها على مصابيح LED أمامية، والمزيد.

في النهاية، تستمد السيارة قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، ونظام دفع كلي، ويولد قوة 450 حصان و691 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل الأسعار، لكن نافيجيتور 2020 القياسية يبدأ سعرها من 76,185 دولار (285,600 ريال).