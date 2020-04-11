رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من تقدمها في العمر إلى حد ما، إلا أن رولزرويس جوست ظلت مختبئة في ظل فانتوم لمدة عشر سنوات تقريباً، لكن هذا على وشك التغير، حيث ستحصل السيارة على إعادة تصميم رئيسية، وسنلقي نظرة اليوم على شكلها المتوقع.

كما نتوقع من الشركة، فقد حصلت جوست على تصميم تطوري لكنه ليس مختلف كلياً، كما هو الحال مع منتجات رولزرويس الأخرى، حيث تتوفر بشبك أمامي ذو أعمدة رأسية يحيط بها مصابيح أمامية رفيعة ليزر ومآخذ هواء أكبر، ومن الجانب، تُظهر السيارة تصميمها الرياضي بفضل الأعمدة الامامية والخلفية الأكثر أناقة، أما بالنسبة للتصميم الخلفي، فقد حصلت على أنابيب عادم مزدوجة بتصميم شبه منحرف، ومصابيح LED مائلة ذات إطار حلقي.

بالدخول إلى المقصورة، ستحصل السيارة على لوحة قيادة تشبه المستخدمة في فانتوم وكالينان، وتستخدم جوست شاشة تشغيل رقمية وأجهزة قياس دائرية يحيط بها شاشة نظام ترفيهي عريض وساعة تناظرية، ويمكن للمالكين تخصيص مقصوراتهم بشكل أكبر من خلال “معرض الفنون” باستخدام أعمال فنية، بالإضافة إلى تطريز لوحة باب شخصية ونقطة اتصال واي فاي، وشاشة عرض رأسية، وستحصل السيارة على تقنيات مساعدة السائق مثل كاميرا الرؤية المحيطة، ومساعد الرؤية الليلية، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ومساعد الحفاظ على المسار.

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وعلى عكس السيارة القديمة التي استندت على الجيل الأخير من بي ام دبليو الفئة السابعة، فإن جوست الجديدة كلياً حصلت على بنية هيكلية جديدة من الألومنيوم وقاعدة عجلات EWB in Rolls-talk، وعلى الرغم من تشابه أبعادها مع أبعاد جوست الحالية، إلا أن استخدام الألومنيوم سيساعدها على خفض وزنها وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وستحصل السيارة على نظام تعليق هوائي ذاتي التسوية، إلا جانب نظام يتحكم في الصلابة ولف جسم السيارة، ونظام الكشف عن الحفر باستخدام كاميرا لرصد عيوب الطريق، لتقديم أقصى راحة ممكنة لركابها.

فيما يتعلق بالأداء، فإن جوست الحالية ليست بطيئة، حيث تحصل على قوتها من محرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.6 لتر، ولكن تم استبدال هذا المحرك لصالح محرك مزدوج التيربو آخر الذي تستخدمه كولينان، وهو محرك V12 سعة 6.75 لتر بقوة 563 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ZF بثمان سرعات، وبمساعدة كهربائية 48 فولت، ويقال أنها ستحصل على إصدار هجين بالقابس وآخر كهربائي بالكامل قريباً.

ستنافس جوست الجديدة كلاً من مرسيدس مايباخ S 560 / S 650، وإصدارات قاعدة العجلات الطويلة من اس كلاس العادية، والفئة السابعة وأودي A8، ونعتقد أنه سيتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام كموديل 2021، ولكننا لسنا متأكدين من ذلك في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا الحالية، لذا لننتظر ونرى ما سيحدث في عالم السيارات الفترة القادمة.